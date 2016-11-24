中国个股：*ST中企拟185亿估值购买控股股东旗下公司股权，并配套融资95亿

路透上海11月24日 - 中华企业股份有限公司 周四公告，拟以非公开发行股份加支付现金方式，购买控股股东旗下中星集团100%股权，资产预估值约185亿元人民币，同时向特定对象发行股份配套融资不超过95亿元。

本次购买标的资产为控股股东--上海地产集团所持有的，完成集团内业务整合后的中星集团100%股权。交易对价中，发行股份方式支付占比85%，现金支付占比15%。

购买股权发行股份的发行价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价，即 5.23元/股，发行数量约为30亿股。地产集团在本次交易中认购的股份，自上市之日起36个月内不转让。

本次配套融资发行对象包括华润置地一二三四(深圳)商业运营管理公司、平安不动产、平安磐海汇富战略1号私募投资基金、中远海运资产经营管理公司、宁波梅山保税港区合享投资中心(有限合伙)及上海金融发展投资基金二期(贰)(有限合伙)。

配套融资发行股份发行价格也为5.23元/股，在扣除相关费用后，将用于支付本次重大资产重组的现金对价及地产集团拟注入资产的在建房地产项目，锁定期同为36个月。

上海地产(集团)为*ST中企的控股股东，本次交易完成后，华润置地地一二三四(深圳)商业运营管理有限公司持有公司股份的比例将超过5%，因此构成关联交易。

因筹划重大事项，*ST中企股票自今年6月24日起停牌，停牌前收报5.05元。今日公告后，公司股票仍暂不复牌。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)