《汇市简讯》在新加坡调降2016年成长预估后，美元/坡元继续受到支撑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0005GMT * 美元/坡元持稳，新加坡第三季GDP数据略优于预期，但仍呈现萎缩 * 第三季GDP环比年率终值为下降2.0%，较上年同期增长1.1%(路透调 查预估分别为下降2.5%和增长1.0%) * 2016年经济增长预估下调为1.0-1.5%，上次预估为增长1.0-2.0% * 美元/坡元仍在1.43上方受到支撑，最新报1.4322-26，较数据公布 前几无变化 * 预期将重返隔夜市场高点1.4349，关注收益率和美元指数的情况 (完) (编译 郑茵 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。