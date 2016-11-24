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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 08:19 BJT

《汇市简讯》在新加坡调降2016年成长预估后，美元/坡元继续受到支撑

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    * 美元/坡元持稳，新加坡第三季GDP数据略优于预期，但仍呈现萎缩
    * 第三季GDP环比年率终值为下降2.0%，较上年同期增长1.1%(路透调
查预估分别为下降2.5%和增长1.0%)
    * 2016年经济增长预估下调为1.0-1.5%，上次预估为增长1.0-2.0%
    * 美元/坡元仍在1.43上方受到支撑，最新报1.4322-26，较数据公布
前几无变化
    * 预期将重返隔夜市场高点1.4349，关注收益率和美元指数的情况
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 张涛)

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