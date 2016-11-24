《中国报摘》--其他报纸重要消息11月24日

**上海证券报**

--保监会近日起草了关于离岸再保险人提供担保措施有关事项的通知（征求意见稿），并于本周开始向社会公开征求意见。该通知的出炉，有利于提高离岸再保险交易的安全性，有利于保护境内保险公司作为再保险分出人的合法权益，防范离岸再保险人的信用风险。

--天音控股 公告，公司国有股东中国新闻发展深圳有限公司将其持有的上市公司1亿3,191.76万股股份（占股13.76%）转让给深圳投资控股有限公司，转让价格18亿元人民币。

--中国诚通董事长马正武表示，在被确定为中央企业国有资本运营公司试点企业的背景下，中国诚通未来将围绕“形成资本、运营资本、管控资本”，积极探索国有资本市场化、专业化的新模式，并通过多方合作，共同服务于国资国企改革，服务于国有资本运营。

**证券时报**

--深交所称，深港通开通在即，预计创业板将有约四成具备鲜明创新特色的上市公司，通过深港通走向国际股票市场。

--记者获悉，招行 将与长城资产及某上市股份行共同发起合资债转股公司，但三方具体持股比例未知，目前该方案仍待监管部门批复。

**东方早报**

--中国5G网络商用时间表已正式出炉，最快将在2020年正式商用5G网络。(完)