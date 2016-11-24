《香港报摘》--信报11月24日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--政府积极启动将九龙东打造成为香港第二个核心商业区，其中启德发展区带头推出的商业地启德第1E区2号地皮，更将是未来的地标式商厦所在，业界估计势诞百亿地王，岂料爆冷由利福国际 仅以贴近市场预期下限的73.88亿港元夺得。
**其他**
--计划于创业板上市的内地温泉度假村营运商古兜控股已通过上市聆讯，独家保荐人为时富金融，计划以集资所得款项开发三个旅游物业和提升现有设施。
--经营南韩化妆护肤品牌雪花秀、Etude House及Laneige的AMOREPACIFIC Hong Kong市务总监郑载欢估计，香港零售市道见底并有回升迹象，公司今年销售跑赢大市，较去年录得双位数增长，预期明年零售市道会平稳。
--长和 主席李嘉诚私人持有的维港投资，联同美国矽谷知名创投基金Iconiq Capital共同投资专注开发具智能和情感反应的头像模拟科技Soul Machines。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。