《香港报摘》--信报11月24日

**头版头条**

--政府积极启动将九龙东打造成为香港第二个核心商业区，其中启德发展区带头推出的商业地启德第1E区2号地皮，更将是未来的地标式商厦所在，业界估计势诞百亿地王，岂料爆冷由利福国际 仅以贴近市场预期下限的73.88亿港元夺得。

**其他**

--计划于创业板上市的内地温泉度假村营运商古兜控股已通过上市聆讯，独家保荐人为时富金融，计划以集资所得款项开发三个旅游物业和提升现有设施。

--经营南韩化妆护肤品牌雪花秀、Etude House及Laneige的AMOREPACIFIC Hong Kong市务总监郑载欢估计，香港零售市道见底并有回升迹象，公司今年销售跑赢大市，较去年录得双位数增长，预期明年零售市道会平稳。

--长和 主席李嘉诚私人持有的维港投资，联同美国矽谷知名创投基金Iconiq Capital共同投资专注开发具智能和情感反应的头像模拟科技Soul Machines。（完）

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