《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月24日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
11月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 三收市价的比较.(1美元=7.7564港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高59.31点，或0.31%，报19,083.18 点。再创纪录最高收位，受助于工业类股的上涨。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 130.130 -1.25 12518 10.093 -0.66 > 中国铝业 <2600.HK 10.870 -2.07 14931 3.372 -0.22 > 中国移动 <0941.HK 53.900 -0.52 94946 83.614 -0.46 > 中国人寿 <2628.HK 13.630 -1.66 166592 21.144 -0.26 > 中石油 <0857.HK 68.660 -0.92 28216 5.326 -1.20 > 中石化 <0386.HK 70.070 -0.43 17810 5.435 -0.28 > 汇丰控股 <0005.HK 39.910 0.45 1937620 61.912 0.75 > 中电信 <0728.HK 47.050 -0.53 10827 3.649 0.26 > 中国联通 <0762.HK 11.350 -1.82 82266 8.804 -1.31 > 兖州煤业 <1171.HK 7.400 -1.20 4122 5.740 0.00 > 华能国际 <0902.HK 24.050 -1.43 19278 4.664 0.08 > 南方航空 <1055.HK 28.190 -1.12 4884 4.373 -0.61 > 东方航空 <0670.HK 22.750 -0.09 3890 3.529 -0.59 > 中芯国际 <0981.HK 6.880 -3.10 14999 1.067 -1.18 > （完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。