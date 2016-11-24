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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 08:24 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月24日

11月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周
三收市价的比较.(1美元=7.7564港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收高59.31点，或0.31%，报19,083.18
点。再创纪录最高收位，受助于工业类股的上涨。 

    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            130.130  -1.25    12518     10.093        -0.66
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            10.870   -2.07    14931     3.372         -0.22
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            53.900   -0.52    94946     83.614        -0.46
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            13.630   -1.66    166592    21.144        -0.26
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            68.660   -0.92    28216     5.326         -1.20
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            70.070   -0.43    17810     5.435         -0.28
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            39.910   0.45     1937620   61.912        0.75
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            47.050   -0.53    10827     3.649         0.26
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.350   -1.82    82266     8.804         -1.31
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.400    -1.20    4122      5.740         0.00
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            24.050   -1.43    19278     4.664         0.08
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.190   -1.12    4884      4.373         -0.61
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            22.750   -0.09    3890      3.529         -0.59
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.880    -3.10    14999     1.067         -1.18
           >                                                             
 
    （完）

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