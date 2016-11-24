《香港重要政经日程》--11月24日-12月1日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
================== 今日重要政经消息=================
11月24日（周四）
伟能集团 首日挂牌。
公布10月份进出口数字。
雅天妮 公布中期业绩。
富士高实业 公布中期业绩。
宝光实业 公布中期业绩。
六福集团 公布中期业绩。
金山工业 公布中期业绩。
高银地产 公布中期业绩。
天鸽互动 公布第三季业绩。
DYNAM JAPAN 公布中期业绩。
11:00 法国外贸银行中国银行业报告记者会。
11:00 星展唯高达中国汽车及新能源汽车产业市场展望。
11:30 远东发展 中期业绩记者会。
12:30 瑞生国际律师事务所中国境外并购会议。
*16:45 六福 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
11月25日（周五）
盟科控股 首日挂牌。
广东爱得威建设 首日挂牌。
沿海家园 公布中期业绩。
怡益控股 公布中期业绩。
华禧控股 公布中期业绩。
利记 公布中期业绩。
现代美容 公布中期业绩。
华厦置业 公布中期业绩。
建福集团 公布中期业绩。
包浩斯国际 公布中期业绩。
中民控股 公布中期业绩。
华南城 公布中期业绩。
五龙电动车 公布中期业绩。
五龙动力 公布中期业绩。
神州资源 公布中期业绩。
紫光控股 公布中期业绩。
国际娱乐 公布中期业绩。
日本电动车制造商GLM香港品牌发布会。
11月28日（周一）
大家乐集团 公布中期业绩。
震雄集团 公布中期业绩。
慕诗国际 公布中期业绩。
南旋控股 公布中期业绩。
维珍妮 公布中期业绩。
新秀丽 公布第三季业绩。
康师傅控股 公布第三季业绩。
翠华控股 公布中期业绩。
YGM 公布中期业绩。
11:30 华南城 中期业绩记者会。
11月29日（周二）
膳源控股 首日挂牌。
波司登 公布中期业绩。
进智公共交通 公布中期业绩。
中国燃气 公布中期业绩。
中国置业投资 公布中期业绩。
中国三迪 公布中期业绩。
金源米业 公布中期业绩。
辉山乳业 公布中期业绩。
欧舒丹 公布中期业绩。
力宝 公布中期业绩。
力宝华润 公布中期业绩。
蒙古能源 公布中期业绩。
维他奶 公布中期业绩。
11月30日（周三）
公布10月份M-3货币供应数字。
公布10月份外汇基金资产数字。
12月1日（周四）
公布10月份零售销售数据。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。