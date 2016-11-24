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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 08:46 BJT

新加坡央行：金管局副局长称维持10月宣布的货币政策立场

路透11月24日 - 新加坡金管局副局长Jacqueline Loh表示，仍维持10月宣布的货币政策立场。

新加坡贸工部常任秘书Loh Khum表示，核心观点是经济在第四季应会避开技术性衰退。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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