《香港报摘》--其他报纸重要消息11月24日

**明报**

--港交所 内地事务科首席经济学家巴曙松表示，深港通肯定会在今年底前开通，不过需要同时满足四个条件，并暗示开通时间为12月。

--一个名为Hongqiao Exposed的网站发布对中国宏桥 的匿名报告，指其可能涉及财务造假、最大供应商疑似为关联方，以及隐瞒环境污染等问题。宏桥收市后发公告称，将详细回应不实指控。

**星岛日报**

--受惠上海及墨尔本住宅发展项目销售表现理想及成本控制得宜，远东发展 业绩造好，截至今年9月底止中期纯利6.81亿港元，按年大增1.58倍。

--金利丰 行政总裁朱李月华斥资2.8亿港元入主新昌管理 ，她表示，收购新昌是为了配合其涉足本港商业地产市场的大计，将协助新昌扩大内地、澳门的物业管理及装修业务，认为发展空间庞大，并且不排除进入董事局。

**苹果日报**

--中国东方资产管理发表报告指出，由于商业银行受到业绩考核和监管方面的制约，账面风险普遍较真实风险有所低估，预计2016年内地商业银行业不良贷款率在2%至3%。

--创维数码 彩电事业部总裁刘棠枝称，未来将继续大幅拓展海外市场，今年600万台的电视销量将超额完成，明年目标1,000万台。

**东方日报**

--碧桂园 副总裁朱剑敏出席活动时提到，继拟分拆物业管理业务在上海交易所A股上市后，集团正筹备将教育集团改名打包在美国上市。

--人民币连日贬值，星展银行（香港）财富管理投资产品及谘询部主管兼执行董事张宏浩表示，银行人民币产品的受欢迎程度已经大不如前，若投资者纯粹从投资角度出发，并对人民币没有迫切用途，不宜继续作人民币产品投资。

**文汇报**

--受辣招影响，发展商卖楼活动近乎叫停，变阵拆售车位。消息指，新地 再拆售九龙荔枝角美孚新邨位于4期及8期共57个车位，售价100万至170万港元。

--中国人民大学副校长、金融与证券研究所所长吴晓求表示，无论沪港通还是深港通都是一种“管道安排”，是阶段性安排，没有长久生命力，未来的趋势是国际资金可以直接投资境内市场，这要推进人民币国际化和资本项下改革。（完）

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