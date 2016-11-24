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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 08:56 BJT

《台湾重要政经日程》--11月24日-2月20日

=====================今日重要政经消息==============================

11/24(四)

--09:30 行政院长林全主持行政院会。

--15:00 总统蔡英文接见〞第24届APEC经济领袖会议代表团〞。

--16:00 央行公布10月M2年增率，上月年增4.05%。

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11/25(五)

--16:00 台湾主计总处公布第三季经济成长率统计值。

12/5(一)

--16:00 央行公布11月外汇存底数字，上月底4,352.63亿美元。

12/6(二)

--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.70%。

--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。

12/7(三)

--16:00 财政部公布11月出口数据，上月年增9.4%。

12/13(二)

--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。

12/20(二)

--16:00 经济部公布11月外销订单年变动率，上月为年增0.3%。

12/22(四)

--08:30 主计总处公布11月季调后失业率，上月为3.90%。

*12/23(五)

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增3.70%。

2017年

2/20(一)

--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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