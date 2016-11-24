港报财经评论：围墙经济无作为，知识人才定高低--信报11月24日

围墙经济无作为 知识人才定高低/ 习广思

「特朗普经济学」继续撑住环球股市，周二晚，美股开始炒黑色星期五购物旺季，零售股接力，零售股ETF（XRT）升了2.33%。大选后，美国人寄望出台刺激经济的措施，预期至圣诞的购物旺季会有不俗销情。港股昨天就欠缺方向，内银股表现较佳，收市后港交所数据显示，北水再度南下扫建行 、中国银行 及工商银行 等大型内银股，上一波内银大升，也是因北水南下推动，短期国 有机会继续跑赢恒指 。

特朗普于11月8日爆冷当选后，金融市场出现大「换马」，大行纷纷叫人「债转股」，预期通胀将来临，高盛又再睇好商品，瑞信建议2017年买番旧经济股，减持新经济股。市场对特朗普能振兴美国经济抱有颇大期望，这也是本栏预料在1月20日他宣誓就职前美股仍有得炒的原因。

不过，凭特朗普，美国经济就能再强大起来吗？特朗普批评奥巴马治下的经济增长缓慢，但其实美国的平均增长早已一浪低于一浪，名义经济增长在八十年代初已见了顶，部分原因当然是通胀由超过10%拾级而下；不过，实质经济增长在八十年代中期也见顶，这现象早已引起联储局主席耶伦的关注， 她认为经济生产力持续下滑是低增长及低工资增长的原因，最王道的方法自然是加强教育与培训。可是，十年树木，百年树人，特朗普提出一套「快靓正」的方法，以便唔想读书的选民可以有人工加，方法就系起幅墙氹氹转围住美国，外国货入唔到来，墨西哥劳工也进不得，跟住吸引海外的美资回流墙内。条桥好简单，点解耶伦这些经济学者无谂过呢？因为他们好清楚未来的世界竞争力不是人力或资本或其他资源，而在于脑力，知识及人才是决定胜败的主因。

最近笔者睇过一段《华尔街日报》的短片，由科技达人比并深圳大疆生产的无人机与GoPro的同类产品，前者体型较小，方便携带，操控灵活，拍摄效果佳，价钱上，大疆的卖1000美元，GoPro的卖800美元。这只是一个小例子，但也反映了若在同一起跑线上发展，大陆货未必比美国货输蚀。这也是特朗普背后选民最大的恐慌及忧虑。在任何竞争上，故步自封，采用驼鸟政策，就算是风光一时，最终还是自我安慰而已。

另一个例子是美国感恩节购物旺季来临，几家大百货公司不约而同推出每对19.99美元的女装长靴作招徕，这些长靴的产地原来是中国温州，日后若建立保护墙后，美国工厂能制造出这么便宜的产品吗？当然无可能啦，美国联邦政府的法定最低时薪为7.25美元，个别州份更高于此水平，华盛顿州便是10.5美元，不少州更推动把时薪定于15至20美元，中国最低法定时薪则不足1美元，日后若只卖美国货，19.99美元的长靴将成绝响。特朗普的贸易保护政策一旦实施，对美国消费者的损害甚大，应不易获得支持。

特朗普胜选后，言论颇为反覆，他会落实多少政纲内容，暂时无从确认，对美国而言，最好的选择是略宽财政，略紧货币，最坏的情况是大宽财政，严收货币，后者将使财赤大增之余，息口同时大升，债务负担将更沉重，两个政策如何衔接及配合，十分考功夫。彭博引述过渡团队消息指出，特朗普就任后会尽快填补联储局两名理事空缺，以影响未来的息口走向。但愿这位总统有能耐做成无缝交接。

特朗普「爆冷」，市场调节心情后，当好消息来炒，但另一隐忧──「脱欧」风险就难防得多。

意大利下月4日举行修宪公投，现任总理伦齐曾扬言其领导的政府若无法通过公投，可能辞职举行大选，令民粹政党五星运动有机会上台，虽然也有论者相信这只是伦齐争取通过公投的手法，但市场却一直担心意大利会是另一个「脱欧」大国，意大利与德国的10年国债息差走势目前已升至1.8厘，约为两年高位，尽管仍远低于2011及2012年欧债危机高峰时的水平，但其走势逐步向上移，却有点像欧债危机爆发前的形态，反映风险正在逐步积累中，未来一年，欧洲每次大选前，都宜提高警觉，做好防风措施，有可能演变成十级台风。（完）

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