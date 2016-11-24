《全球重要经济事件一览表》--11月24日-12月1日

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11月24日(四)
四川成都--2016第五届中国上市公司领袖峰会(至26日)，主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)谈论负利率之利弊(0945)。
布鲁塞尔--第18届欧盟-乌克兰国际峰会。欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼将出席。
伯尔尼--瑞士央行管理委员会主席Fritz Zurbrugg就“负利率：必要的货币政策--但对银行业风险何在？”发表演说(1715)。
维也纳--欧洲央行首席经济学家普雷特与欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林就货币联盟发表演说(1610)。
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐在一个政策会议上发表谈话(0100)。
马尼拉--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦与外籍记者参加于ADB总部举行的菲律宾外籍记者协会论坛(0400)。
11月25日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利就瑞典货币政策与当前经济状况发表演说，并将讨论瑞典实施负回购利率的原因(1100)。
11月28日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉于欧洲议会经济与货币事务委员会(ECON)季度听证会上发表介绍性声明(1400)。
布鲁塞尔--欧洲央行首席经济学家普雷特于2016年ECFIN年度研究大会就“欧洲层面经济整合面临的挑战”发表演说(1030)。
雅典--欧洲央行执委会成员于美国希腊商会年度大会发表演说(1300)。
11月29日(二)
布鲁塞尔--欧元集团主席迪塞尔布洛姆对欧洲议会经济事务委员会发表谈话(0830)。
约翰尼斯堡--南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)与商界领袖参加世界经济论坛开幕前的闭门会议(0800)。
伦敦--国际清算银行(BIS)货币与经济部门负责人Claudio Borio于下议院发表演说(0900)。
圣胡安--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说，主题是波多黎各经济成长契机(1315)。
安大略--加拿大央行总裁波洛兹于CD Howe Institute发表演说(0100)。
巴西--巴西央行举行货币政策委员会会议(至11月30)。
11月30日(三)
马德里--欧洲央行总裁德拉吉于德乌斯托大学商学院成立100周年活动中发表演说(1230)。
匹兹堡--克利夫兰联储总裁梅斯特出席一场午餐会，就货币政策与经济前景发表谈话。
纽约--达拉斯联储总裁柯普朗于纽约经济俱乐部发表谈话(0800)。
惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告。
12月1日(四)
圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Kaplan)参加圣玛丽大学企业家早餐论坛的问答活动(1400)。
华盛顿--克利夫兰联储总裁梅斯特于财政部金融研究办公室与克利夫兰联储举办的“创新、市场结构与金融稳定”会议上致介绍词(至12月2日)(1330)。
奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen在一次聚会中发表演说。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)