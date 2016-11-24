港报财经评论：顺势而为，券商股添机遇--经济日报11月24日

顺势而为 券商股添机遇/ 林瑞芬

世事何曾是绝对，特朗普当选后，曾以为不明朗变数多而怕美股大跌，但最终美股节节攀升，债市资金回流股市。

港股慌失失一阵子后，本周略平静，但反弹力有限。恒指 乏力弹，昨回0.01%，收22,676点，国指 弹0.15%，收9,665点，大市成交额近608亿港元。始终升势不可与美股同日而语，美股受惠环球资金从债市流入。技术上，恒指向上50天綫（现近23,200）阻力仍大。

国指表现相对恒指好少少，因为有上证持续攀52周新高位的领航。国指已第二日收于50天綫（现近9,600）之上，但中期10,000阻力仍大。内地债息近月亦跟随美债息攀升，一场资金转战游戏揭开序幕，由债市流入股市，升市逻辑如美股、上证升势暂显稳。上证 昨收3,241，微跌0.22%，自上周反覆上升以来，升势以轮流推升蓝筹为主，较为健康，如先由基建股打头阵，内险及内银股接力，昨日见一些内银股如中信银行 、光大银行 、招商银行 ）仍有升势，涨幅介乎1.8%至4.2%。由此，反过来推动H股上涨，如工行 、建行 、信行 涨幅0.9%至1.4%不等。看大形势，上证亦步亦趋挑战3,300至3,400阻力之势，有余未了！

市场静候深港通的响钟，短綫券商股或可以顺势而为。记得笔者于上周曾引述瑞信报告，该行预计A股可能于明年造好，加上资本市场持续开放，瑞信认为券商股会有中期趋势改善的机遇，给予海通证券 中期目标价17.3港元，中信证券 中期目标价20.9港元、华泰证券 目标价24.4港元等。目前海通证券确是领先于国指，首已略冲破8月自高位回吐的阻力，昨收14.64港元。

先整合资料与大家简述内地证券行业发展的大形势。华泰证券认为，在市场环境及监管政策推动下，中国证券行业已开始出现聚拢的趋势，中金公司 与中投的战略合并或将拉开行业内部整合序幕，未来行业整合的范围有望进一步扩大。证券公司将逐步实现治理与运营机制市场化，引入外部股东、优化股权结构将是未来的改革方向。运行机制及约束激励机制将进一步市场化，推行员工股权激励机制有助于释放人才红利，实现持续的核心竞争力。

此外，多层次资本市场完善将倒逼资本市场服务升级，人民币国际化推动境内外资本市场互联互通。三来，牌照逐步放开、监管力度收紧推动行业形成市场化竞争机制，行业格局分化加速，业务多元、专业化水准高的优质券商将保持良性发展。四来，业务边界进一步拓宽，盈利模式多元化，新业务进入规模化阶段。同时传统业务积极转型，寻找业务增值机会。投行产业链、资本仲介、投资、资产证券化将逐渐成为行业发展的主力。行业将逐渐进入新回圈周期：传统的牌照红利-资本仲介业务放量-投行完整产业链的周期。

由此确立，2017年将是内地证券业分化及转型的一年，加上，改革红利逐步释放，预计未来市场持续企稳回暖，看好市场化机制下优质券商的投资机会。

华泰证券正在转型路上，备受海外投行看好，如月内瑞信推介目标价24.4港元、德银看19港元。华泰证券已收购美国金融科技公司AssetMark，AssetMark正式成为公司间接控股的附属公司，这将是加速财富管理转型与海外业务布局的重要一步。收购AssetMark是华泰证券在结合互联网技术，实现财富管理业务转型的重要一步，将为公司的资产配置和投资策略研究提供坚实的技术基础。同时，今次收购也体现公司在加速国际化发展方面的决心，AssetMark作为目前美国代表性的新兴金融资料科技公司，是美国一站式资管平台行业内第三大企业，将为华泰证券带来广阔的海外客户资源，从而进一步扩大资产管理业务规模。

华泰证券目前已拥有财富管理、资产管理、证券投资及证券承销等业务发展，较为全面化。技术走势分析而言，下半年以来，主要在波幅中上落，阻力18港元，支持15.8港元，波幅正收窄，走近三角形端，新方向的酝酿，如能突破18港元阻力好世界，以15.8港元作止蚀参考，候低收集，中綫上望挑战20港元，昨收17.44港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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