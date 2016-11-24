港报社评：联合行动有名无实，楼宇渗水困扰市民--明报11月24日

审计署就食环署及屋宇署联合行动处理楼宇渗水问题，发表审计报告，揭露调查工作、执法行动、服务承办商与渗水个案纪录等都有问题，以致部分渗水个案处理需时，超逾相当于服务承诺的133日参考时限。报告点出了表面问题，不过对所谓「联合行动」实际处理过程，却未对准焦点。许多市民尝过楼宇渗水之苦，都有过程序繁复而沮丧的经历；究其原因，主要是这两个部门只有联合行动之名，却无联合行动之实。基本上，食环署和屋宇署仍然是各有各做，并未强化效率和纾解市民困扰。

审计报告指出联合行动处理部分渗水个案需时甚久。审计署检视2015年4月至2016年3月期间完成行动的28,332宗个案中，有9710宗（34%） 的完成时间超过由食环署及屋宇署所订133日的参考时限，其中643宗（2%）更需时2.2至7.5年才完成。此外，截至2016年3月，在15,564宗尚未完成个案中，有6368宗（41%） 超过133日仍未完成，其中1046宗（7%） 已处理了2.2至8.3年。然则，既然是联合行动，加快处理效率，为何还有那么多个案未能按参考时限完成，情况值得探讨。

食环署和屋宇署就就楼宇渗水，各有权限和职能。一般住宅出现渗水情况，大多是楼上单位水管、卫生设备（例如马桶）或地台等渗漏所致；粗略划分，食环署管辖排水管，屋宇署处理供水管或地台渗漏。市民投诉住宅出现渗水，一般先由食环署处理，派人实地调查，包括到楼上单位喉管落颜色水，审视在楼下单位有没有出现等，或刮取一些天花碎片，交给政府化验所检验是否沾有颜色水。这个过程，约需2至3个月；包括投诉后约一个月派员、落颜色水后一个月再审视、等候化验结果一个月。

设若食环署未能确定渗水与排水管有关，投诉市民会获告知，个案将交给「联合行动」的屋宇署跟进。屋宇署的处理也是派人实地调查、到楼上单位审视供水管和地台等，另外会外聘专业顾问做测试，以确定是否楼上单位的设施渗漏。一应程序，同样大约需时2至3个月。所以，设若历经食环署的屋宇署分别找寻渗水源头，最快需时4个月，慢者约6个月。然后通知须负责维修的业主，一般给予两个月限期。

上述程序，食环署和屋宇署的联合行动机制，未见显现出来，或许「联合行动」云云，仅表现在文件交收方面。不过，以现代通讯传递手段，透过部门之间联网互通，文件往来说多快就有多快，若联合行动只为加快个案转交流程，则「联合行动」未免言过其实了。按正常理解和实际处理，「联合行动」理应是两个部门联合调查，才算名实相符。设若处理每一宗投诉，都由食环署和屋宇署人员一同到渗水单位调查，则确定渗水源头和责任所需时间，可减至2至3个月，这样效率才显现出来，确切发挥「联合行动」的协调和处理能力。

审计报告提到，近年市民举报渗水个案显着增加，由2007年17,405宗增至2015年29,617宗，增幅为70%，这是与本港楼宇老化数量增加有关。本港楼龄逾30年的楼宇，每年新增约500幢，楼宇老化必然衍生不少问题，渗水是其中之一，会对楼宇结构带来不利影响。当市民看到住宅被渗水侵蚀，而食环署和屋宇署迟迟未确定渗漏责任，堵绝渗水遥遥无期，市民的困扰显而易见。许多市民克勤克俭置业安居，却眼巴巴看着物业的渗水「惨状」，转而怪责部门官僚、政府无能，是很容易理解的反应。

食环署和屋宇署处理楼宇渗水联合行动的设计，完全有需要并恰当，惟要达至缩短调查时间、提高找到渗水源头的成功率，必须是名实相符的联合行动。即是说，部门人员须一同调查，缩减冗赘流程，不再出现一个月又一个月的延宕，而非有名无实，名为联合行动，实则各有各做的卸责拖拉。对政府而言，楼宇渗水当然是小事，但对市民而言，这可是备受困扰与折磨的大事；民生无小事，期望政府调整食环署和屋宇署的做法，做到真正的联合行动。

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