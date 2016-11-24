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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 09:08 BJT

全球金市：金价续跌，因美联储升息预期升温

美元指数 涨0.1%报101.780。

美国10月耐久财订单回升，受机械和其它设备的需求增长推动。这是美国经济成长在第四季初加速的最新迹象。

美联储周三发布的11月1-2日货币政策会议记录显示，在美国大选前夕，决策者对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。

国际货币基金组织(IMF)周三公布的数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦10月继续增加黄金储备。

法国兴业周三调降金价预估，预期黄金2017年和2018年每盎司均价分别为1,300美元和1,275美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量下降1.47%至891.57吨，周二为904.91吨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张若琪 审校 戴素萍/李爽)

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