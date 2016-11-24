全球金市：金价续跌，因美联储升息预期升温

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元指数 涨0.1%报101.780。
美国10月耐久财订单回升，受机械和其它设备的需求增长推动。这是美国经济成长在第四季初加速的最新迹象。
美联储周三发布的11月1-2日货币政策会议记录显示，在美国大选前夕，决策者对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。
国际货币基金组织(IMF)周三公布的数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦10月继续增加黄金储备。
法国兴业周三调降金价预估，预期黄金2017年和2018年每盎司均价分别为1,300美元和1,275美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量下降1.47%至891.57吨，周二为904.91吨。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张若琪 审校 戴素萍/李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。