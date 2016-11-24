主要国家经济指标预测--11月25日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,662 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超5,458 11月25日(五) 0745 法国消费者信心指数 11月 98 98 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 9月 -- +10.2% (未经季节调整，较上年同期) -- +15.9% 工业销售(经季节调整，较前月) 9月 -- +4.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +6.8% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 +0.6% +1.0% (较上年同期) -2.1% -0.8% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 1100 英国CBI零售销售差值 11月 正12 正21 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 逆差560.8 1330 美国趸售(批发)库存 10月初值 -- +0.1% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 54.9 服务业PMI 54.8 54.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月24日(四) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 51.1 -- 0700 德国经季节调整GDP(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2% 未经季节调整GDP(较上年同期) +1.5% +1.7% 0745 法国企业景气指数 11月 103 102 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 +6.6% -- 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 110.4 110.5 现况指数 115.6 115.0 预期指数 105.5 106.0 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 顺差38.48 -- 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 40.851 -- 1000 意大利薪资指数(较前月) 10月 +0.1% -- (较上年同期) +0.6% -- 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 9.8 9.7 2100 韩国消费者信心指数 11月 95.8 -- 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 10月 逆差8.46 -- 截至10月的一年 逆差33.0 -- 进口 10月 47.4 -- 出口 39.0 -- 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 -0.4% -0.4% 全国整体CPI +0.1% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -0.4% -0.4% 东京地区整体CPI +0.5% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/王洋 审校 王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。