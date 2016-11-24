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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--11月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值
    
    11月24日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                       前周       --   买超4,662
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --   买超5,458
    
    11月25日(五)
    0745 法国消费者信心指数                             11月        98         98 
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)              9月       --      +10.2%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      +15.9%
               工业销售(经季节调整，较前月)              9月       --       +4.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --       +6.8%
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季修正值     +0.5%      +0.5%
                              (较上年同期)                       +2.3%      +2.3%
    0930 英国企业投资(较前季)                    第三季初值      +0.6%      +1.0%
                     (较上年同期)                                -2.1%      -0.8%
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)                9月       --       -0.1%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --       -0.2%
    1100 英国CBI零售销售差值                            11月      正12       正21
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   10月初值       --   逆差560.8
    1330 美国趸售(批发)库存                         10月初值       --       +0.1%
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          11月初值       --        54.9
                   服务业PMI                                      54.8       54.8  


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值      预估值

    11月24日(四)
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         11月初值       51.1        --
    0700 德国经季节调整GDP(较前季)              第三季修正值     +0.2%      +0.2% 
             未经季节调整GDP(较上年同期)                         +1.5%      +1.7% 
    0745 法国企业景气指数                              11月        103        102 
    0815 瑞士工业订单(较上年同期)                    第三季      +6.6%        --  
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                       11月      110.4      110.5 
                    现况指数                                     115.6      115.0  
                    预期指数                                     105.5      106.0 
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            10月初值  顺差38.48        -- 
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   10月     40.851        -- 
    1000 意大利薪资指数(较前月)                        10月      +0.1%        -- 
                       (较上年同期)                              +0.6%        --  
    1200 德国GfK消费者信心指数                         12月        9.8       9.7 
    2100 韩国消费者信心指数                            11月       95.8        -- 
    2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)                    10月    逆差8.46       -- 
                                               截至10月的一年  逆差33.0       -- 
               进口                                    10月       47.4        -- 
               出口                                               39.0        -- 
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   10月      -0.4%      -0.4% 
             全国整体CPI                                         +0.1%        --  
             东京地区核心CPI(较上年同期)               11月      -0.4%      -0.4% 
             东京地区整体CPI                                     +0.5%        -- 
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/王洋 审校 王兴亚)

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