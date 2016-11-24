中信期货：中国期指走势略显疲弱

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月24日的《期货日报》：
上周大盘调整使得做空动能得到一定释放，本周市场呈现拉升行情走势。虽然本周一大盘增仓拉升，但周三冲高回落，最终小幅收低。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为0.18%、0.31%和-0.45%，对应期指当月合约涨幅分别为0.23%、0.29%和-0.48%。从波动幅度看，IC表现最弱，IF虽然当月合约略偏强，但下月合约涨幅0.16%弱于现货指数。整体看，期指略显疲弱。
综合分析，IF总持仓连续降低对短线上行走势不利，净持仓也略微转弱。从主力席位持仓看，只有IC相对偏多。虽然周三IC跌幅较大，但仍有上行空间。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。