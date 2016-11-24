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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 09:19 BJT

中信期货：中国期指走势略显疲弱

以下内容节选自11月24日的《期货日报》：

上周大盘调整使得做空动能得到一定释放，本周市场呈现拉升行情走势。虽然本周一大盘增仓拉升，但周三冲高回落，最终小幅收低。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为0.18%、0.31%和-0.45%，对应期指当月合约涨幅分别为0.23%、0.29%和-0.48%。从波动幅度看，IC表现最弱，IF虽然当月合约略偏强，但下月合约涨幅0.16%弱于现货指数。整体看，期指略显疲弱。

　　综合分析，IF总持仓连续降低对短线上行走势不利，净持仓也略微转弱。从主力席位持仓看，只有IC相对偏多。虽然周三IC跌幅较大，但仍有上行空间。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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