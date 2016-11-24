期货日报：大连铁矿石期货可阶段性沽空

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月24日的《期货日报》：
国庆节后，矿石现货价格持续小幅走高，目前再次逼近75美元。去年四季度受钢材终端需求持续走弱影响，钢厂亏损严重，主动减产，矿石现货下跌了近一个季度。近期随着矿石港口库存不断堆积，而钢厂盈利快速下滑，钢材生产小幅收缩，从基本面看，矿石有走弱的可能。
整体来看，今年钢厂的心态好于去年。国庆节期间社会库存增加将近50万吨，增幅与去年同期差不多，但随后一周社会库存出现大幅下滑。矿石整体上依旧过剩，但钢厂利润好于去年同期，大幅向下的预期不如去年强烈。去年这个时候，生产每吨钢材亏200块左右，钢厂减产预期较强。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。