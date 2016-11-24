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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 09:29 BJT

期货日报：大连铁矿石期货可阶段性沽空

以下内容节选自11月24日的《期货日报》：

　　国庆节后，矿石现货价格持续小幅走高，目前再次逼近75美元。去年四季度受钢材终端需求持续走弱影响，钢厂亏损严重，主动减产，矿石现货下跌了近一个季度。近期随着矿石港口库存不断堆积，而钢厂盈利快速下滑，钢材生产小幅收缩，从基本面看，矿石有走弱的可能。

整体来看，今年钢厂的心态好于去年。国庆节期间社会库存增加将近50万吨，增幅与去年同期差不多，但随后一周社会库存出现大幅下滑。矿石整体上依旧过剩，但钢厂利润好于去年同期，大幅向下的预期不如去年强烈。去年这个时候，生产每吨钢材亏200块左右，钢厂减产预期较强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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