宝城期货：沪胶期价仍在拉升状态中，操作上维持看涨思路

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月24日的《期货日报》：
沪胶1701合约在劲升至16000元/吨一线后，受去年5月的高点压制，展开了为期一周的调整行情。随着买盘力量重新发力，本周一胶价强势涨停并突破前高，一度逼近18000元/吨一线，后市有望“问鼎”两万大关。
从均线系统来看，各条中短期均线呈现多头排列态势，且趋于发散格局，暗示期价正处在强势上涨趋势中。
而在MACD指标中，红柱继续出现且实体长度未见缩小迹象，同时DIFF和DEA指标维持多头上扬姿态，表明沪胶期价仍处在拉升状态中。操作上，继续维持看涨思路。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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