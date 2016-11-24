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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 09:24 BJT

宝城期货：沪胶期价仍在拉升状态中，操作上维持看涨思路

以下内容节选自11月24日的《期货日报》：

沪胶1701合约在劲升至16000元/吨一线后，受去年5月的高点压制，展开了为期一周的调整行情。随着买盘力量重新发力，本周一胶价强势涨停并突破前高，一度逼近18000元/吨一线，后市有望“问鼎”两万大关。

　　从均线系统来看，各条中短期均线呈现多头排列态势，且趋于发散格局，暗示期价正处在强势上涨趋势中。

　　而在MACD指标中，红柱继续出现且实体长度未见缩小迹象，同时DIFF和DEA指标维持多头上扬姿态，表明沪胶期价仍处在拉升状态中。操作上，继续维持看涨思路。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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