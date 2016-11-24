中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.74

路透上海11月24日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周四较上日微升0.25%至94.74；SDR篮子指数微升至95.42，BIS篮子指数微升至96. 1。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.14%，SDR篮子指数跌3.46%，BIS指数跌5.52% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.9085 -181 欧元 7.2817 394 日圆 6.1395 642 港元 0.8907 -22.7 英镑 8.5897 -309 澳元 5.098 21 新西兰元 4.8358 309 新加坡元 4.8227 177 瑞郎 6.7942 211 加元 5.1194 98 林吉特 0.6412 19.9 卢布 9.3149 694 泰铢 5.1611 128 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.04，较上日微跌0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报95.7，微升0.5% ；RXY参考离岸人民币指数 报94.87，微跌0.04%；RXY参考在岸人民币指数 报95.54，微升0.49%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)