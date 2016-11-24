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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 09:29 BJT

香港个股：中铝国际发行3.5亿美元永续资本证券，部分获华融金控认购

路透香港11月24日 - 中国铝业公司的工程设计及承包分支--中铝国际 拟发行3.5亿美元高级永续担保永续资本证券，部分获得华融金控 认购。

据周四的公告，华融金控的认购金额为8,000万美元，公司认为此举有助完成其发展战略、优化其投资组合并带来稳定收入。

资本证券的发行人为中铝国际子公司中铝国际香港，本金总额3.5亿美元，票息5.7%，公司估计所得款项净额3.48亿美元，用作赎回2014年证券及其海外业务之补充营运资本。

华融金控为中国华融资产管理股份有限公司 的子公司。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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