香港个股：中铝国际发行3.5亿美元永续资本证券，部分获华融金控认购

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月24日 - 中国铝业公司的工程设计及承包分支--中铝国际 拟发行3.5亿美元高级永续担保永续资本证券，部分获得华融金控 认购。
据周四的公告，华融金控的认购金额为8,000万美元，公司认为此举有助完成其发展战略、优化其投资组合并带来稳定收入。
资本证券的发行人为中铝国际子公司中铝国际香港，本金总额3.5亿美元，票息5.7%，公司估计所得款项净额3.48亿美元，用作赎回2014年证券及其海外业务之补充营运资本。
华融金控为中国华融资产管理股份有限公司 的子公司。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。