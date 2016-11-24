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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 09:48 BJT

《汇市简讯》人民币兑美元中间价大跌，促使澳元/美元涌现新卖盘

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    * 人民币兑美元中间价创2008年6月以来低点，刺激新的澳元卖盘涌
出
    * 澳元/美元重新触及盘中低点0.7365，随后在大约0.7375处稍事停
顿
    * 新兴亚币继续承压，因而令澳元/美元跌势继续受到关注
    * 铁矿石价格坚挺，大连期货价格进一步上涨3.8%，部分抵消澳元跌
势
    * 小时图上阻力位重新看向0.7390，周三/周四盘中低点0.7365暂可
守住
    * 风险偏于下档，预料将跌向周一低点0.7311
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 张涛)

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