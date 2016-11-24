《汇市简讯》人民币兑美元中间价大跌，促使澳元/美元涌现新卖盘

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0135GMT * 人民币兑美元中间价创2008年6月以来低点，刺激新的澳元卖盘涌 出 * 澳元/美元重新触及盘中低点0.7365，随后在大约0.7375处稍事停 顿 * 新兴亚币继续承压，因而令澳元/美元跌势继续受到关注 * 铁矿石价格坚挺，大连期货价格进一步上涨3.8%，部分抵消澳元跌 势 * 小时图上阻力位重新看向0.7390，周三/周四盘中低点0.7365暂可 守住 * 风险偏于下档，预料将跌向周一低点0.7311 (完) (编译 郑茵 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。