台湾货币市场：11月25日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月25日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单914.0亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行105甲14期公债，年期为30年期，金额250亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期： 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)782.5亿台币。 11/28 3,776.50亿台币 11/29 1,966.50亿台币 11/30 1,072.50亿台币 12/01 1,659.50亿台币 12/02 2,307.50亿台币 --公债还本与付息共5.152905亿台币。 11/26 103甲16期2息 5.152905亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。