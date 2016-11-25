版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：11月25日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月25日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单914.0亿台币。    
    
    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。 
    --财政部发行105甲14期公债，年期为30年期，金额250亿台币。          
    -------------------------------------------------------------------------
    本提存期： 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)782.5亿台币。     
      
        11/28                    3,776.50亿台币
        11/29                    1,966.50亿台币
        11/30                    1,072.50亿台币
        12/01                    1,659.50亿台币
        12/02                    2,307.50亿台币
 
    --公债还本与付息共5.152905亿台币。           
         11/26         103甲16期2息  5.152905亿台币 
                                                    
    
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：

    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)   

 (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐