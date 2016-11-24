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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 10:28 BJT

中国新债：国开行下周二增发至多230亿元五期债，期限3/5/7/10/20年

路透北京11月24日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(29日)招标增发五期固息债，总
额不超过230亿元人民币，期限三、五、七、10、20年。
    
    上述五期债分别为该行今年第15期 、第六期 、第七期 
、第13期 、第五期 的增发债，票面利率2.65%、2.96%、3.24%、3.05%、3.80
%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第15、六、七、13、五期增发债
    ----------------------------------------------
    发行上限        3年：40亿元；5年：50亿元
                    7/20年：30亿元；10年：80亿元 
    期限/计息方式   3/5/7/10/20年固息
    招标时间        3/5/7年：11月29日9:30-10:30
                    10/20年：11月29日9:30-11:10                
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          12/1
    起息日          3年：10月20日；5年：2月18日;7年：2月25日
                    10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          11/30-12/1
    上市日          12/5
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年：0.10%；
                    10年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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