国际油市：油价持平，产油国减产计划仍存不确定性

交易员表示，市场交投低迷，因美国适逢假期，且石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国减产计划仍存在不确定性，因此市场不愿对价格走向进行大举押注。

OPEC将于11月30日开会协调减产问题，非OPEC成员国俄罗斯也有可能出席，但该组织内部对于谁该减产以及减产多少存在分歧。

“今日是感恩节假期，交易意愿不强....OPEC下周三会议结果是唯一能让能源交易员利用的题材，”券商OANDA在新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley说。

多数分析师相信OPEC会达成某种形式的减产，不过这是否足以推高市场仍不确定。市场两年多来一直为供应过剩所累。

除OPEC之外，交易员表示美元升值也影响了油价。美元升值令以美元计价的石油价格偏贵，有可能抑制需求。(完)

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