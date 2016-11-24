国际油市：油价持平，产油国减产计划仍存不确定性

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
交易员表示，市场交投低迷，因美国适逢假期，且石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国减产计划仍存在不确定性，因此市场不愿对价格走向进行大举押注。
OPEC将于11月30日开会协调减产问题，非OPEC成员国俄罗斯也有可能出席，但该组织内部对于谁该减产以及减产多少存在分歧。
“今日是感恩节假期，交易意愿不强....OPEC下周三会议结果是唯一能让能源交易员利用的题材，”券商OANDA在新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
多数分析师相信OPEC会达成某种形式的减产，不过这是否足以推高市场仍不确定。市场两年多来一直为供应过剩所累。
除OPEC之外，交易员表示美元升值也影响了油价。美元升值令以美元计价的石油价格偏贵，有可能抑制需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/郑茵 审校 王丽鑫/徐文焰)
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