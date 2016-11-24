金属期市：伦敦期铜和期锌上涨，投资者看好美国制造业表现

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
LME期锌 攀升2%至每吨2,749美元，此前触及2008年以来高位。
周四公布的一项民间查显示，日本11月制造业 活动增速略低于前月，因新订单增长放缓，这表明制造业丧失一些动能。
美国10月耐久财订单回升，受机械和其它设备的需求增长推动。这是美国经济成长在第四季初加速的最新迹象。
欧元区11月企业扩张速度创下今年最快，得益于制造业活动强劲以及新订单的增长，即便企业总体上仍维持价格稳定。强劲数据令人乐观预期，经济动能正再次升温。
周四发布的海关数据显示，中国10月出口35万吨铝，较上年同期增长6.6%。未锻造铜和铜产品出口同比大增超过110%，至22,909吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 戴素萍/徐文焰/王丽鑫；)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。