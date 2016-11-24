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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 10:35 BJT

金属期市：伦敦期铜和期锌上涨，投资者看好美国制造业表现

LME期锌 攀升2%至每吨2,749美元，此前触及2008年以来高位。

周四公布的一项民间查显示，日本11月制造业 活动增速略低于前月，因新订单增长放缓，这表明制造业丧失一些动能。

美国10月耐久财订单回升，受机械和其它设备的需求增长推动。这是美国经济成长在第四季初加速的最新迹象。

欧元区11月企业扩张速度创下今年最快，得益于制造业活动强劲以及新订单的增长，即便企业总体上仍维持价格稳定。强劲数据令人乐观预期，经济动能正再次升温。

周四发布的海关数据显示，中国10月出口35万吨铝，较上年同期增长6.6%。未锻造铜和铜产品出口同比大增超过110%，至22,909吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 戴素萍/徐文焰/王丽鑫；)

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