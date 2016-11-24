日本股市：日经指数盘中升1%为连续第六日上涨，受日圆走软扶助

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“日经指数年底前可能续升，或许会站上19,000点，这还要取决于美元/日圆汇率以及美国公债收益率走势，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi表示。
但他指出，即将到来的全球性事件面临的不确定性升温，有可能导致当前风险意愿转变，并触发获利了结。
他说，投资者在密切关注石油输出国组织(OPEC)成员国11月30日的会议，以及意大利修宪公投。
汽车厂商类股受到追捧，丰田汽车 劲扬3.3%，本田汽车 涨3.0%，日产汽车 升2.4%。
医药类股则下跌，武田药品工业 下跌0.9%，安斯泰来制药(Astellas) 下滑0.5%，卫材药业 重挫5%。
JPX-日经400指数 涨1.0%报13,108.94点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。