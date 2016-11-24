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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 10:37 BJT

日本股市：日经指数盘中升1%为连续第六日上涨，受日圆走软扶助

“日经指数年底前可能续升，或许会站上19,000点，这还要取决于美元/日圆汇率以及美国公债收益率走势，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi表示。

但他指出，即将到来的全球性事件面临的不确定性升温，有可能导致当前风险意愿转变，并触发获利了结。

他说，投资者在密切关注石油输出国组织(OPEC)成员国11月30日的会议，以及意大利修宪公投。

汽车厂商类股受到追捧，丰田汽车 劲扬3.3%，本田汽车 涨3.0%，日产汽车 升2.4%。

医药类股则下跌，武田药品工业 下跌0.9%，安斯泰来制药(Astellas) 下滑0.5%，卫材药业 重挫5%。

JPX-日经400指数 涨1.0%报13,108.94点。(完)

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