澳新汇市：澳新货币兑美元走势挣扎，但兑其他货币持坚

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
不过澳元兑其他货币仍展现韧性，澳元兑日圆与欧元皆上涨，部分因为主要大宗商品价格走强。
“我们必须考虑到美元升值已对几乎所有货币造成影响，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。
“(美元)目前看来像一列已经超越极限的货运火车，不过要到看起来或感觉起来做好结构性调整的准备，可能还有一大段路要走，”他表示。
澳元兑日圆 持于接近4月来高点83日圆附近，新西兰元兑日圆 报78.60日圆，周三曾触及79日圆上方的10个月高点。
本周澳元与新西兰元兑日圆皆上涨逾1%。(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 王颖/王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。