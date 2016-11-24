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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 10:39 BJT

澳新汇市：澳新货币兑美元走势挣扎，但兑其他货币持坚

不过澳元兑其他货币仍展现韧性，澳元兑日圆与欧元皆上涨，部分因为主要大宗商品价格走强。

“我们必须考虑到美元升值已对几乎所有货币造成影响，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

“(美元)目前看来像一列已经超越极限的货运火车，不过要到看起来或感觉起来做好结构性调整的准备，可能还有一大段路要走，”他表示。

澳元兑日圆 持于接近4月来高点83日圆附近，新西兰元兑日圆 报78.60日圆，周三曾触及79日圆上方的10个月高点。

本周澳元与新西兰元兑日圆皆上涨逾1%。(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 王颖/王洋)

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