美国金融：抵押贷款申请活动上升，因利率上升推动购房贷款需求激增

路透纽约11月23日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示，衡量美国抵押贷款申请活动的指数上周上升，受购房贷款需求激增引领。

11月18日止当周，MBA经季调的抵押贷款市场指数升5.5%至460.3，前一周为436.3，创1月15日当周以来最低。

一些分析师称，他们预计潜在购房者将纷纷锁定抵押贷款利率，因预期借款成本可能升得更高。

“购房活动上升是受寻求更大数额贷款的借款人推动，这也推动购房贷款申请平均贷款规模升至31万美元，为1990年开始此项调查以来最高，”MBA首席分析师Michael Fratantoni在声明中称。

MBA经季节调整的购房抵押贷款申请指数上升18.8%至234.1，为2015年10月2日以来最大单周升幅。前一周该指数触及1月以来低点。

MBA经季调再融资指数下降3.1%至1,754.2，为1月15日当周以来最低。

再融资贷款在整体抵押贷款活动中占比由前一周的61.9%降至58.2%。

MBA称，贷款余额在41.7万美元或以下的30年期固息抵押贷款利率平均为4.16%，为1月以来最高。前一周为3.95%。(完)