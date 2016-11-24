英国经济：公投脱欧后汽车需求停滞，10月产量一年多来首次下降

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月24日 - 受国内需求放缓影响，上月英国汽车产量一年多来首次出现下降，促使行业游说团体再次呼吁英国政府在脱欧后保持自由贸易。
英国汽车生产商与经销商协会(SMMT)周四称，10月英国汽车总产量同比下降1%至151,795辆，但年初至今累计产量仍有望打破2015年创下的十年最高水平。
英国产出口车型的需求10月小幅上升，但针对英国国内用户的汽车产量下降10.9%。出口占英国汽车总产量的81%。
SMMT称车型的变化影响了10月的产量。车型变化可令产量降低，因汽车制造商逐步停产旧车型并引入新车型。
但另一份汽车注册数据显示，自6月23日脱欧公投以来，汽车总销量增长已放缓，而商用需求上升弥补了4月以来每个月都出现的私用汽车销量下滑。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。