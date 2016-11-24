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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 12:00 BJT

英国经济：公投脱欧后汽车需求停滞，10月产量一年多来首次下降

路透伦敦11月24日 - 受国内需求放缓影响，上月英国汽车产量一年多来首次出现下降，促使行业游说团体再次呼吁英国政府在脱欧后保持自由贸易。

英国汽车生产商与经销商协会(SMMT)周四称，10月英国汽车总产量同比下降1%至151,795辆，但年初至今累计产量仍有望打破2015年创下的十年最高水平。

英国产出口车型的需求10月小幅上升，但针对英国国内用户的汽车产量下降10.9%。出口占英国汽车总产量的81%。

SMMT称车型的变化影响了10月的产量。车型变化可令产量降低，因汽车制造商逐步停产旧车型并引入新车型。

但另一份汽车注册数据显示，自6月23日脱欧公投以来，汽车总销量增长已放缓，而商用需求上升弥补了4月以来每个月都出现的私用汽车销量下滑。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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