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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 10:56 BJT

《汇市简讯》美元指数将上试101.80重要阻力位

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    * 美元指数在亚洲市场涨0.1%，延续昨日上涨0.6%的走势，今日适逢
美国感恩节
    * 各类市场走势不一，日经指数涨1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指
数跌0.5%，美国原油期货持平，但铜价上扬3%
    * 动量指标显示中性，五、10和20日(周)移动均线走高
    * 呈现多头格局--101.80(2001/08年跌势的61.8%回档位)为重要阻力
位
    * 只有收在100.44(10日均线)下方，才可能破坏涨势
    * 相关图表请点选： reut.rs/2ghTJfF
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 李爽)

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