《汇市简讯》美元指数将上试101.80重要阻力位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0244GMT * 美元指数在亚洲市场涨0.1%，延续昨日上涨0.6%的走势，今日适逢 美国感恩节 * 各类市场走势不一，日经指数涨1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指 数跌0.5%，美国原油期货持平，但铜价上扬3% * 动量指标显示中性，五、10和20日(周)移动均线走高 * 呈现多头格局--101.80(2001/08年跌势的61.8%回档位)为重要阻力 位 * 只有收在100.44(10日均线)下方，才可能破坏涨势 * 相关图表请点选： reut.rs/2ghTJfF (完) (编译 郑茵 审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。