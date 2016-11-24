台湾汇市：台币兑美元中止连三升，因美国升息预期高令美元强势

* 美元指数近13年半高位，台币随亚币回落 * 台币表现仍强于韩元等对手币，32.00支撑强 * 明日台币波动区间料在31.850-32.000 路透台北11月24日 - 台币兑美元 周四收贬，结束连三日升值走势。交易员表示，因美元指数<.D XY>接近13年半高位，令新兴亚洲货币表现疲弱，不过台币在32.00关卡支撑力道相当强劲，难脱离区间整理格 局。 他们指出，美国10月耐久财订单回升，令市场预期美联储12月加息的机率接近100%，韩元、坡元等与台币 高度连动的货币均下滑，台币虽开盘一度贬破32.00价位，但随即引发出口商、外资保管行的抛汇，令跌幅有 所收敛，随后陷于低量盘整走势。 〞台币这阵子都偏强，若是看韩元、人民币与美元指数交易的，都很惨。〞一位银行交易主管说。 他表示，美元兑台币已经站上32.00价位三次，但都站不稳。虽然近期国际美元偏强，但只要是外资没有 恐慌性汇出，要实质站稳32.00价位不易。 另一大型银行主管也称，盘初虽一度有外资买美元，但随后却见保管行陆续抛汇，加上出口商见32.00价 位出现也加入抛汇行列，反而令台币跌幅愈来愈小。 〞32.00是终极关卡，台币跟美元对着干。连今天都不贬，接下来是要升吗?〞该交易主管说。 由于今日是感恩节假期，交易员普遍反映盘面交易清淡，短线台币走势仍不脱在31.800-32.000区间整理 格局。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前各种天期美元/台币换汇点自小幅折价转为小幅溢价；尾 盘指标一个月美元/台币远汇 报31.968/31.998，上日收在31.980。 新兴亚币周四下滑，因为鉴于美国经济数据表现稳健，市场对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)更大幅 收紧货币政策的预期升温，在美债收益率(殖利率)上升及美国政府贸易保护主义担忧基础上火上浇油。 台湾股市周四收盘小跌，结束先前连六日涨升；加权股价指数 收跌0.28%，至9,152.11点。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超37.37亿台币，中止先前 连两个交易日买超共 计62.81亿台币；上交易日修正后为买超20.86亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.850-32.000。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.927 31.880 31.910-32.019 32.010 5.53 4.677 司 元太外汇经纪公 31.929 31.879 31.913-32.019 32.010 3.50 2.28 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.020/0.040 -0.025/-0.005 美元/台币六个月期 -0.035/0.005 -0.105/-0.065 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 曾祥进)