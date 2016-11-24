中国财政：对2016年度地方预决算及时、完整及真实性开展专项检查--财政部

路透北京11月24日 - 中国财政部决定自即日起，开展地方2015年决算和2016年预算公开情况专项检查，检查对象为各级负责编制政府或部门预决算信息的部门或单位，覆盖面达到100%；重点检查及时性，完整性，真实性和细化程度及公开形式。

财政部网站周四刊登“部署开展2016年度地方预决算公开情况专项检查”的通知并称，及时性上重点关注预决算是否在批准（批复）后20日内向社会公开。

完整性上重点关注经同级人大批准的政府预决算报告、报表以及相关说明是否全部公开；政府预决算公开内容是否包括一般公共预决算、政府性基金预决算、国有资本经营预决算和社会保险基金预决算。

真实性上聚焦2015年决算，重点关注是否存在预算空转、虚列收支问题。对政府决算，在收入和支出类别中，各选择至少一个以上科目进行抽查；对部门决算，至少选择一个部门进行抽查,部门“三公”经费为必查项目。

检查工作计划于2017年1月20日前结束。