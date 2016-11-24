中国财政：对2016年度地方预决算及时、完整及真实性开展专项检查--财政部

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月24日 - 中国财政部决定自即日起，开展地方2015年决算和2016年预算公开情况专项检查，检查对象为各级负责编制政府或部门预决算信息的部门或单位，覆盖面达到100%；重点检查及时性，完整性，真实性和细化程度及公开形式。
财政部网站周四刊登“部署开展2016年度地方预决算公开情况专项检查”的通知并称，及时性上重点关注预决算是否在批准（批复）后20日内向社会公开。
完整性上重点关注经同级人大批准的政府预决算报告、报表以及相关说明是否全部公开；政府预决算公开内容是否包括一般公共预决算、政府性基金预决算、国有资本经营预决算和社会保险基金预决算。
真实性上聚焦2015年决算，重点关注是否存在预算空转、虚列收支问题。对政府决算，在收入和支出类别中，各选择至少一个以上科目进行抽查；对部门决算，至少选择一个部门进行抽查,部门“三公”经费为必查项目。
检查工作计划于2017年1月20日前结束。
为全面规范、公开透明预算制度，中国财政部日前发布地方预决算公开操作规程，政府预决算应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开。地方各级财政部门必须在法律规定的时限内公开，鼓励公开时间适当提前 。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。