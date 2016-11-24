《美国上市公司业绩公布日程表》--11月24日至12月1日

路透11月24日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016/11/29 BMO MNK.N Q4 2016 Mallinckrodt Plc 2016/11/29 BMO TIF.N Q3 2016 蒂芙尼(Tiffany) 2016/11/29 AMC ADSK.OQ Q3 2017 欧特克(Autodesk) 2016/11/30 AMC PVH.N Q3 2016 PVH Corp 2016/12/1 BMO DG.N Q3 2016 Dollar General Corp 2016/12/1 BMO KR.N Q3 2016 The Kroger Co 2016/12/1 AMC ULTA.OQ Q3 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 李爽 审校 杜明霞)