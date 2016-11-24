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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 11:32 BJT

中国新债：进出口行下周一将增发至多160亿元三期债，期限3/5/10年

路透北京11月24日 - 中国进出口银行周四公告，将于下周一(28日)招标增发不超过160亿元人民币三期债
，期限包括三年、五年和10年。
    
    上述三期债分别为进出口行今年第13期 、第12期 和第10期CN160310=CF
XS的增发债，票面利率为2.80%、2.92%和3.18%。
            
    具体发行条款如下：
 
                      2016年第13/12/10期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限      3/5年:50亿元；10年：60亿元
    期限/计息方式     3/5/10年固息
    招标时间          11月28日下午14:00-15:30
    招标方式          单一价格中标(荷兰式)
    缴款日            12月1日
    起息日            3年：11/7；5年：11/1；10年：9/5
    发行期            11月28日-12月1日
    上市日            12月5日
    手续费            3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%
   ----------------------------------------------------------------(完)
            
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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