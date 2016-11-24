中国新债：进出口行下周一将增发至多160亿元三期债，期限3/5/10年

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月24日 - 中国进出口银行周四公告，将于下周一(28日)招标增发不超过160亿元人民币三期债 ，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为进出口行今年第13期 、第12期 和第10期CN160310=CF XS的增发债，票面利率为2.80%、2.92%和3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第13/12/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5年:50亿元；10年：60亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 11月28日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 12月1日 起息日 3年：11/7；5年：11/1；10年：9/5 发行期 11月28日-12月1日 上市日 12月5日 手续费 3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。