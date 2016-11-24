《国际主要央行公开市场操作一览》--11月24日

路透上海11月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。最新发布的11月1-2日货币政策会议记录显示，在所有参会委员中，大部分委员称，“相对很快”升息“会变得更合适”。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行10月会议维持银行隔夜存款工具利率在负0.40%不变，并维持了利率将在一段时间内处于或低于当前水平的前瞻性指引，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。11月1日亦未扩大刺激措施，但调降其通胀预测并警告物价展望有风险，表明其将按兵不动，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

11/23 两天逆回购 -1,193.71 0.25%(固定利率)

11/22 隔夜逆回购 -1,282.22 0.25%(固定利率)

11/21 隔夜逆回购 -1,353.87 0.25%(固定利率)

11/18 三天逆回购 -1,160.91 0.25%(固定利率)

11/17 隔夜逆回购 -923.97 0.25%(固定利率)

永久操作：

11/22 买入MBS 11.96 --

11/22 买入MBS 22.32 --

11/21 买入MBS 6.85 --

11/18 买入MBS 10.84 --

11/17 买入MBS 22.32 --

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划，她还保证将完成任期。

--美联储副主席费舍尔表示，新政府若采取增加支出和其他措施来提振生产率，可能帮助减轻美联储支撑经济的重担。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/23 六天期反向交易 13.40亿美元 0.89%(固定利率)

11/22 七天期反向交易 337.19 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行会议记录显示，该央行决策者上月同意有必要维持史无前例的货币刺激措施，并将在12月决定是否延长资产购买计划。

--欧洲央行总裁德拉吉表示，该央行在进行政策决定时将侧重于欧元区通胀是否能自我持续，即便是在其撤回超宽松货币刺激措施的情况下。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周二 314,240

上周三 316,190

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当期变化 -1,950

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁中曾宏称，日本央行拥有丰富的经验和手段，可以在时机到来时退出超宽松政策。

--日本央行审议委员政井贵子表示，特朗普将采取怎样的经济政策还存在不确定性。她还担心，海外经济体状况的不确定性可能会损及日本市场人气。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

-- 台湾央行周三发行837亿台币定存单，较存单到期金额837亿台币，存单发行余额未增减。

--台湾央行周二发行829亿台币定存单，较存单到期金额878亿台币，存单发行余额减49亿。

--台湾央行周一发行1,392亿台币定存单，较存单到期金额1,539.7亿台币，存单发行余额减147.7亿台币。 (完)