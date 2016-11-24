泰国经济：今年仍可成长3.3-3.4%，得益于政府刺激举措--财政部官员

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透曼谷11月24日 - 泰国财政部常任秘书Somchai Sujjapongse周四表示，泰国经济今年仍可增长3.3-3.4%，得益于政府推出的刺激举措。
他还表示，泰国经济成长预计在明年加速到4.4-4.5%，受助于公共基础设施项目的推动。
泰国政府已经表示，将出台额外举措，以提振年末支出和经济活动。
泰国经济去年成长2.8%。（完）
(编译 高琦 审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。