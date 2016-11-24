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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 11:47 BJT

泰国经济：今年仍可成长3.3-3.4%，得益于政府刺激举措--财政部官员

路透曼谷11月24日 - 泰国财政部常任秘书Somchai Sujjapongse周四表示，泰国经济今年仍可增长3.3-3.4%，得益于政府推出的刺激举措。

他还表示，泰国经济成长预计在明年加速到4.4-4.5%，受助于公共基础设施项目的推动。

泰国政府已经表示，将出台额外举措，以提振年末支出和经济活动。

泰国经济去年成长2.8%。（完）

(编译 高琦 审校 刘秀红)

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