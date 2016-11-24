中国债市动态：现券小幅震荡，大环境仍偏空走强持续性不足

路透上海11月24日 - 中国银行间债市周四早盘现券在小幅震荡后收益率与上日水平相近；隔夜美债收益率再度明显反弹，令盘初卖压稍有浮现，但承接盘力度尚可，整体市场仍处短线修复走势中。

不过交易员并指出，尽管本周以来配置需求恢复已较为明显，但主动做多力度明显不如以往，现券走强持续性亦显不足，考虑到基本面、政策面以及国际市场等仍偏空，对券价反弹的期望不可过高。

“买盘虽然还可以，其实心态还是偏谨慎的，像昨天（收益率一度）下得蛮多的，后来反弹得也很快，感觉都有点赚点钱就跑的心态。”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员谈到，毕竟现在大环境依然偏空，机构主动做多的意愿仍很弱，目前本次回暖还只能看作是小反弹，之后再根据经济基本面变化来判断后市方向。

美国10年期公债收益率 周三自2.30%附近再度大幅上行至2.40%上方，目前稍回落至2.35%-2.36%附近波动。

10年国开活跃券160213最新报价 在3.1845%/3.1825%，上日尾盘为3.1950%/3.18%。