中国债市动态：现券小幅震荡，大环境仍偏空走强持续性不足

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月24日 - 中国银行间债市周四早盘现券在小幅震荡后收益率与上日水平相近；隔夜美债收益率再度明显反弹，令盘初卖压稍有浮现，但承接盘力度尚可，整体市场仍处短线修复走势中。
不过交易员并指出，尽管本周以来配置需求恢复已较为明显，但主动做多力度明显不如以往，现券走强持续性亦显不足，考虑到基本面、政策面以及国际市场等仍偏空，对券价反弹的期望不可过高。
“买盘虽然还可以，其实心态还是偏谨慎的，像昨天（收益率一度）下得蛮多的，后来反弹得也很快，感觉都有点赚点钱就跑的心态。”上海一银行交易员称。
华东一银行交易员谈到，毕竟现在大环境依然偏空，机构主动做多的意愿仍很弱，目前本次回暖还只能看作是小反弹，之后再根据经济基本面变化来判断后市方向。
美国10年期公债收益率 周三自2.30%附近再度大幅上行至2.40%上方，目前稍回落至2.35%-2.36%附近波动。
10年国开活跃券160213最新报价 在3.1845%/3.1825%，上日尾盘为3.1950%/3.18%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报100.630元人民币，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1703 收报99.690元，较上日结算价跌0.11%。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。