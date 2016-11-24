中国汇市：人民币早盘与中间价均创近八年半新低，续贬压力仍较大

* 人民币早盘跌破6.92元，离岸跌破6.96元关口

* 美指强势，致市场价与中间价均创近八年半新低

* 中间价遵循定价机制，足见监管层仍有定力

* 客盘仍偏购汇，大行继续提供美元流动性

* 日内大行料守6.92元关口，但续贬压力仍较大

路透上海11月24日 - 人民币兑美元即期 周四早盘大跌，与中间价均创出近八年半新低，因美元指数强势。交易员称，中间价根据定价机制运行，足见监管层仍有定力；盘中客盘仍偏购汇，大行则继续向市场提供美元流动性，日内大行料“值守”6.92元关口，但人民币续贬压力仍较大。

他们并表示，离岸CNH 早盘一度跌破6.96元关口，再刷记录新低，与在岸价差亦扩大至400点，但随后呈探底反弹。两地价差扩大，加之美指强势依然，这或增加监管层稳定汇价和市场预期的压力，若价差进一步扩大，不排除离岸CNH遭遇流动性抽紧的可能。

“（对人民币走势）真的要放开思想，不要拘泥于特定的水平，但年化贬值幅度还是比较惊人的，不知道明年购汇是什么情况。”一外资行交易员称。

北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.9197元，盘中触及6.9270的近八年半低点，上日收报6.8928元，夜盘终报6.919元。今日人民币兑美元中间价 报6.9085元，上日中间价为6.8904元。人民币兑美元即期成交额 为138.34亿美元，上日半日为131.76亿美元。

全球汇市方面，美元周四在亚洲市场上扬，之前美国第四季初经济增长加速的消息增加了美联储收紧货币政策的可能性。自两周前特朗普胜选后，美元指数升逾3%。根据CME FedWatch，市场现预计美联储在12月加息的可能性近100%。部分投资人预期，若经济动能持续，2017年还可能进一步升息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.14元, 上日尾盘为7.132元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9518元, 盘中触及6.9650元的记录新低，上一交易日尾盘报6.9539元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9195，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2868、6.1342和8.6004。