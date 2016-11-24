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市场报道 | 2016年 11月 25日 星期五 07:31 BJT

****欧洲经济指标预测--11月25日-12月2日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值
    
    11月21日当周
    
    11月25日(五)
    0745 法国消费者信心指数                             11月        98         98 
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)              9月       --      +10.2%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      +15.9%
               工业销售(经季节调整，较前月)              9月       --       +4.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --       +6.8%
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季修正值     +0.5%      +0.5%
                              (较上年同期)                       +2.3%      +2.3%
    0930 英国企业投资(较前季)                    第三季初值      +0.6%      +1.0%
                     (较上年同期)                                -2.1%      -0.8%
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)                9月       --       -0.1%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --       -0.2%
    1100 英国CBI零售销售差值                            11月      正12       正21

        
    11月28日当周
    
    11月28日(一)
    0900 意大利制造业企业信心指数                       11月       --       103.0   
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                         10月     +5.0%      +5.0%
               对家庭贷款                                          --       +1.8%
               对非金融行业贷款                                    --       +1.9%
    1000 欧元区企业景气指数                             11月       --        0.55
               经济景气指数                                      106.6      106.3
               工业景气指数                                      负0.4      负0.6
               服务业景气指数                                　    --        12.0
               消费者信心指数终值                                 -6.1      负8.0
               消费者通胀预期指数                                  --         4.3
               生产者通胀预期指数                                  --         3.2
    
    11月28-29日
    0700 德国进口物价(较前月)                          10月      +0.7%      +0.1%
                     (较上年同期)                                -0.8%      -1.8%
    
    11月28-30日
    0700 德国实质零售销售(较前月)                      10月        --       -1.4%
                         (较上年同期)                              --       +0.4%
    
    11月29日(二)
    0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季终值        --       +0.2%
    0745 法国消费者支出(较前月)                        10月        --       -0.2%
    0815 瑞士非农就业岗位(万个)                      第三季        --       490.3
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                        10月        --   增加14.05
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --   增加32.48
            抵押贷款批准件数(件)                                   --      62,932
            M4货供额(较前月)                                       --       -0.4%
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月初值      +0.1%      +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.9%      +0.8%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.1%      +0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.8%      +0.7%
    
    11月30日
    0001 英国GfK消费者信心指数                        11月         --         负3
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标                    10月         --      正1.59
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值         --       +0.5%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月         --       +0.1%
    0800 瑞士KOF领先成长指标                          11月       104.0      104.7
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)             11月   　减少0.5    减少1.3
             未经季节调整失业人数(万人)                            --         254
             经季节调整失业率                                     6.0%       6.0%
             经季节调整失业人数(万人)                              --       266.2
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        11月初值         --       -0.1%
                            (较上年同期)                           --       -0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    --       +0.2%
                                 (较上年同期)                      --       -0.1%   
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   11月初值       +0.6%      +0.5%    
              扣除食品和能源的HICP                               +0.8%      +0.7%          
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月         --        持平
                                  (较上年同期)                     --       -0.7%
    
    12月1日(四)
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                     10月         --       -2.3%
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                11月         --        54.7
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  11月         --        50.9
    0850 法国Markit制造业PMI                          11月         --        51.5
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                      11月        54.4       54.4
    0900 意大利失业率                                 10月         --       11.7%
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    11月终值        53.7       53.7
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                     11月         --        54.3
    1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第三季终值         --       +0.3%
                            (较上年同期)                           --       +0.9%
    1000 欧元区失业率                                 10月       10.0%      10.0%
    
    12月1-12日
    0930 英国抵押贷款利率                             11月         --        4.2%
    
    12月2日(五)
    0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)              第三季         --       +0.6%
                          (较上年同期)                             --       +2.0%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     11月         --        52.6
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月       +0.4%      +0.1%
                      (较上年同期)                               -0.8%      -1.5%
    (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王丽鑫；审校 李爽)

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