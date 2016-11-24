中国货币市场：资金偏紧七天利率上涨，公开市场净回笼及汇率大跌增压

路透上海11月24日 - 中国银行间市场周四早盘资金面小幅偏紧，尽管供给未有明显收 缩，随着央行公开市场转为净回笼及人民币离在岸汇率再现大幅下跌，市场流动性预期更趋 谨慎；今起开始跨月的七天期品种，回购利率上行压力较为突出。 上海一基金交易员称，大行融出规模不大，而非银机构融出倾向于报出高价，早盘回购 成交量较小。从价格来看，七天、14天期质押式回购最高成交利率已经分别达到3.80%、4.5 0%，昨日两个期限最高价为3.40%和3.60%，加权平均利率(全市场口径)分别在2.6714%和3.2 453%。 “(资金面)跟昨天比较变化并不是很大，借还是能借到的，就是贵，不好借；汇率在贬 值，外汇占款预计也会继续下降，年底之前流动性压力一直都是在的，”上海一银行交易员 表示。 人民币兑美元即期 周四早盘大跌，与中间价均创出近八年半新低，因美元指 数强势 ；隔夜离岸 连续突破6.93、6.94、6.95关口，周四亚洲盘 初跌破6.96元关口，再刷记录新低。 资金面紧势未消，中国央行公开市场周四却转为单日净回笼，亦令市场感到紧张。中国 央行当日进行总额1,150亿元人民币的逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期450亿元，2 8天期100亿元；单日净回笼850亿元，结束此前连续九个交易日净投放。 华南一银行交易员认为，月末临近，在LCR(流动性覆盖率)指标考核压力下商业银行质 押券规模受限，部分公开市场一级交易商可能倾向于降低逆回购需求申报量；公开市场转为 净回笼或为询量下降的结果，未必反映央行收缩流动性的意愿。 昨日央行公开市场未到期逆回购存量一度达到15,000亿元，创下2月中旬以来逾九个月 新高；不过周四公开市场净回笼后，未到期回购规模降至14,150亿元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2423 2.2397 +0.26 七天 2.5326 2.4763 +5.63 14天 2.9109 3.0100 -9.91 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.7400 2.6000 +314.00 七天 3.0200 2.5000 +52.00 14天 3.0000 2.8200 +18.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2800 2.3000 -2.00 七天 2.8000 2.7000 +10.00 14天 3.2000 3.3000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.2820 2.2770 +0.50 七天 2.4520 2.4510 +0.10 三个月 2.9956 2.9857 +0.99 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)