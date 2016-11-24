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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 12:06 BJT

中国货币市场：资金偏紧七天利率上涨，公开市场净回笼及汇率大跌增压

路透上海11月24日 - 中国银行间市场周四早盘资金面小幅偏紧，尽管供给未有明显收
缩，随着央行公开市场转为净回笼及人民币离在岸汇率再现大幅下跌，市场流动性预期更趋
谨慎；今起开始跨月的七天期品种，回购利率上行压力较为突出。
    
    上海一基金交易员称，大行融出规模不大，而非银机构融出倾向于报出高价，早盘回购
成交量较小。从价格来看，七天、14天期质押式回购最高成交利率已经分别达到3.80%、4.5
0%，昨日两个期限最高价为3.40%和3.60%，加权平均利率(全市场口径)分别在2.6714%和3.2
453%。
    
    “(资金面)跟昨天比较变化并不是很大，借还是能借到的，就是贵，不好借；汇率在贬
值，外汇占款预计也会继续下降，年底之前流动性压力一直都是在的，”上海一银行交易员
表示。
    
    人民币兑美元即期 周四早盘大跌，与中间价均创出近八年半新低，因美元指
数强势 ；隔夜离岸 连续突破6.93、6.94、6.95关口，周四亚洲盘
初跌破6.96元关口，再刷记录新低。 
    
    资金面紧势未消，中国央行公开市场周四却转为单日净回笼，亦令市场感到紧张。中国
央行当日进行总额1,150亿元人民币的逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期450亿元，2
8天期100亿元；单日净回笼850亿元，结束此前连续九个交易日净投放。    
    
    华南一银行交易员认为，月末临近，在LCR(流动性覆盖率)指标考核压力下商业银行质
押券规模受限，部分公开市场一级交易商可能倾向于降低逆回购需求申报量；公开市场转为
净回笼或为询量下降的结果，未必反映央行收缩流动性的意愿。
     
    昨日央行公开市场未到期逆回购存量一度达到15,000亿元，创下2月中旬以来逾九个月
新高；不过周四公开市场净回笼后，未到期回购规模降至14,150亿元。
    
    以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间11:45                今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                 
 质押式回购加权平均利率                                  
  其中:隔夜                     2.2423   2.2397     +0.26
      七天                      2.5326   2.4763     +5.63
      14天                      2.9109   3.0100     -9.91
 上海证交所质押式回购利率                                
  其中:隔夜                     5.7400   2.6000   +314.00
      七天                      3.0200   2.5000    +52.00
      14天                      3.0000   2.8200    +18.00
 回购定盘利率                                            
  其中:隔夜                     2.2800   2.3000     -2.00
      七天                      2.8000   2.7000    +10.00
      14天                      3.2000   3.3000    -10.00
 Shibor                                                  
  其中:隔夜                     2.2820   2.2770     +0.50
      七天                      2.4520   2.4510     +0.10
      三个月                    2.9956   2.9857     +0.99
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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