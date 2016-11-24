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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 12:20 BJT

台湾股市：盘中小跌，电子类股因获利了结下滑

电子股鸿海 和台积电 均下跌约0.8%。

金融保险类指数 涨1.3%。运输类指数 涨1.2%，台湾两家最大的航空公司华航 和长荣航空 分别涨逾6%和2%。

台湾行政院周三称，从12月1日起，华航将接手复兴航空运营的航线。复兴航空周二突然召开董事会，决议将解散公司且全面停航，待股东会通过后施行。

复兴航空股价接近10%的跌停板，周三亦跌停。(完)

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