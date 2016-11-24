台湾股市：盘中小跌，电子类股因获利了结下滑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
电子股鸿海 和台积电 均下跌约0.8%。
金融保险类指数 涨1.3%。运输类指数 涨1.2%，台湾两家最大的航空公司华航 和长荣航空 分别涨逾6%和2%。
台湾行政院周三称，从12月1日起，华航将接手复兴航空运营的航线。复兴航空周二突然召开董事会，决议将解散公司且全面停航，待股东会通过后施行。
复兴航空股价接近10%的跌停板，周三亦跌停。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。