美国经济：联邦法官下令货运航空公司ABX罢工飞行员立即返回工作岗位

路透芝加哥11月23日 - 美国一位联邦法官周三要求货运航空公司ABX Air罢工的飞行员立即返回工作岗位。该公司主要客户包括德国邮政 旗下快递公司中外运敦豪(DHL Express)和在线零售商亚马逊 等。

ABX发布声明称，预计将立即恢复航班运营。

中外运敦豪称，在航空合作伙伴ABX Air结束罢工、飞行员返回工作后，其美洲分拨中心已恢复运行。

该快递公司一位发言人称，预计公司运营活动周四开始恢复正常，所有延误的运单都将在周末之前发出。

本周五是美国假期购物季传统开幕日，接下来的一周将是在线零售商最为忙碌的时期之一。

由Teamsters工会代表的约250名飞行员周二清晨开始罢工，工会表示，飞行员罢工是因为ABX违反合同规定，过去两年因人力短缺而要求飞行员加班，但却不提供补休或带薪休假。ABX由Air Transport Services Group 所有。

亚马逊发言人Kelly Cheeseman称，“我们对航运合作伙伴网络运力进行了均衡安排，以确保在繁忙的假日周末不会发生运送中断现象，并且计划保留这些调整。”

亚马逊与美国主要包裹快递公司联合包裹(优比速,UPS) 及联邦快递(FedEx) 签有合约，因此除了ABX还有其它选择。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)