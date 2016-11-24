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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 13:09 BJT

新兴汇市：美国升息担忧渐强打击新兴亚币，人民币触及八年半低位

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            112.66    112.50   -0.14   +6.78    120.30
    坡元            1.4336    1.4318   -0.13   -1.12    1.4175
    台币          31.937    31.880   -0.18   +3.54    33.066
    韩元           1181.90   1176.20   -0.48   -0.59   1174.95
    泰铢             35.68     35.57   -0.31   +0.95     36.02
    菲律宾披索       49.94     49.86   -0.16   -6.09     46.90
    印尼卢比      13530.00  13480.00   -0.37   +1.88  13785.00
    印度卢比       68.72     68.56   -0.23   -3.74     66.15
    马币            4.4550    4.4400   -0.34   -3.70    4.2900
    人民币          6.9189    6.9190   +0.00   -6.17    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完)
   
        
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 (编译 刘秀红/孙茉莉/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞)

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