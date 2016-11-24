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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 14:04 BJT

《全球汇市》美元持坚于14年高位附近，良好数据支持美联储下月加息

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0549  1.0556  -0.07  -2.86  1.0860
    美元/日圆            112.61  112.50  +0.10  -6.39  120.30
    欧元/日圆         118.80  118.69  +0.09  -8.94  130.47
    美元/瑞郎            1.0179  1.0163  +0.16  +1.61  1.0018
    英镑/美元            1.2438  1.2438  +0.00 -15.61  1.4738
    美元/加元            1.3506  1.3486  +0.15  -2.41  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9468  6.9528  -0.09  +5.77  6.5680
    澳元/美元            0.7375  0.7384  -0.12  +1.37  0.7275
    新西兰元/美元        0.6994  0.7010  -0.23  +2.48  0.6825
    澳元/日圆         83.140  83.030  +0.13  -5.11  87.620
    新西兰元/日圆     78.800  78.660  +0.18  -3.88  81.980
    英镑/日圆         140.09  139.90  +0.14 -20.95  177.22
    澳元/新西兰元     1.0546  1.0535  +0.10  -1.11  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 王洋/李爽/杜明霞/张若琪/王兴亚/王颖)

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