台湾股市：收小跌结束连六升，权值股表现疲弱后势料续震荡

路透台北11月24日 - 台湾股市周四收盘小跌，结束先前连六日涨升。分析师表示，今 日权值股表现疲弱，不过拉回幅度并不深，台股在上日虽收在季线9,160点之上，惟量能无 法配合放大，上攻无力，未来恐仍是震荡盘整格局。 台湾加权股价指数 收跌0.28%，至9,152.11点；今日成交初值 为632. 61亿台币，上交易日修正后为753.85亿。 〞基本面没有更坏，但心里还是放心不下。〞兆丰投顾一位不愿具名的分析师称。 他表示，目前基本面的表现没有这么悲观，惟尚找不到进一步拉抬股市上扬的理由，各 方仍然密切关注12月4日的义大利公投一事。此外，12月美国升息的可能性非常高，市场也 还在担心届时外资可能持续汇出，因此美国股市就算呈现上涨，新兴市场股市也未见得能够 跟进。 意大利将在12月4日举办修宪公投，该国总理伦齐11月中旬时表示，如果他输掉修宪公 投，他将不会参与组建临时或由专家领导的政府。 意大利央行总裁维斯科在周二刊出的一篇报纸专访中表示，意大利不可放任银行体系的 不稳定风险恶化，如果寻求在市场筹措现金的银行业者遭遇困难，意大利将不得不采取行动 。 分析师认为，股市不排除震荡整理，直到12月4日的意大利公投结果出炉后，才有另一 方向性的走势；不排除对多方不利，台股顺势拉回测试8,900点。 分析师预估，台股明日的交易区间预估9,100-9,180点。本地时间13:40，亚洲主要股市 涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.33%。(完)