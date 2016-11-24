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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 14:15 BJT

钢铁产业：印度对部分钢品课征防卫关税

路透新德里11月24日 - 印度政府周四公告称，已对热轧合金或非合金钢板钢片课征反倾销关税，以抑制低价进口流入印度。

公告称，印度政府将逐步调降关税，由今年的10%降至2019年的6%。

公告称，当进口价格低于每吨504美元，扣除产品价值及应付反倾销税后，课以实际税率。

印度钢铁业者JSW Steel 、Essar Steel 、及Steel Authority of India 向印度反倾销暨联合税总署提出陈情，要求实施防范措施，抵御大量涌入印度市场及打压利润的进口钢品。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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