钢铁产业：印度对部分钢品课征防卫关税

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新德里11月24日 - 印度政府周四公告称，已对热轧合金或非合金钢板钢片课征反倾销关税，以抑制低价进口流入印度。
公告称，印度政府将逐步调降关税，由今年的10%降至2019年的6%。
公告称，当进口价格低于每吨504美元，扣除产品价值及应付反倾销税后，课以实际税率。
印度钢铁业者JSW Steel 、Essar Steel 、及Steel Authority of India 向印度反倾销暨联合税总署提出陈情，要求实施防范措施，抵御大量涌入印度市场及打压利润的进口钢品。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。