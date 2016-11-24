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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 14:24 BJT

澳洲股市：收平，金融股涨势遭金属及原物料类股跌势抵销

由于美元走强，金价继周三触及九个半月新低后延续跌势，澳洲最大黄金生产商Evolution Mining 一度下挫4.2%。

S&P ASX金融类股 却连涨第五日，守在10个月高位。

西太平洋银行(Westpac Bank) 和澳新银行 在金融类股中涨幅居前，上涨0.5%左右。(完)

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