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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 14:31 BJT

日本股市：日经指数连六日上涨，日圆汇率下滑提振出口商获利前景

路透东京11月24日 - 日本股市周四连续第六日上涨，因美元兑日圆跳涨有望提振出口商的获利。

隔夜美国公布的数据靓丽，进一步支持美联储在下月上调利率，美元因而上涨。

日经指数 收涨0.9%收报18,333.41点，连续第六日收高，创下7月中旬以来最长连涨势头。

东证股价指数 涨0.9%至1,459.96点，为连续第10日上涨。JPX-日经400指数 涨0.9%至13,105.50点。(完)

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