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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 14:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元涨势主导市场

0637 GMT

* 美元/日圆涨0.28%，澳元/美元跌0.18%，新西兰元/美元跌0.19%，英镑/美元跌0.12%

* 美元/印度卢比涨0.14%，美元/坡元涨0.15%，美元/离岸人民币跌0.05%，美元/韩元涨0.33%

* 日经指数涨0.94%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.41%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.23%，美元计价黄金跌0.1%，日本10年期公债收益率报0.03%

* 日本财务省财务官浅川雅嗣称，特朗普当选美国总统不会改变日本的汇率政策

* 中国高级贸易官员称，将依据世界贸易组织(WTO)关税规定维护自己的权益 (完)

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全部现汇报价 (编译 王琛；审校 王颖)

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