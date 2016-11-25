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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:27 BJT

《中国重要政经日程》--11月25日-12月15日

=============================今日重要政经日程==========================

11月25日（周五）

*--上午10时 国务院新闻办举行政策例行吹风会，请人力资源社会保障部副部长汤涛介绍减少职业资格许可和认定事项的有关情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

12月2日

*--第七届财新峰会在北京举行，至3日，主题为“改革执行力”。

12月8日（周四）

--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。

12月10日（周六）

--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。

12月13日（周二）

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

12月15日（周四）

--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李子木；审校 乔艳红)

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